Somaspor, Play-Off kapısına dayandı

Somaspor, 3 puanı silinmesine rağmen 6'ncı Anagold 24Erzincanspor'u 7 puan geriden takibini sürdürüp 7'nci sıraya yükseldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Somaspor, Play-Off kapısına dayandı
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30 Ocak 2023 14:50
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenen Somaspor, Play-Off hattına yaklaştı.

Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçen siyah-beyazlılar, 3 puanı silinmesine rağmen 6'ncı Anagold 24Erzincanspor'u 7 puan geriden takibini sürdürüp 7'nci sıraya yükseldi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Play-Off hattıyla aradaki puan farkının kapanacağına inandığını dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, "Son maçlarda istediğimiz skorları aldık. Seriyi sürdürüp üst sıralara doğru tırmanacağız. Takımımın oyunundan da memnunum. Sivas Belediyespor maçı zordu ve kazanmayı bildik" diye konuştu. 
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