Soldado'ya Arabistan'dan Sumudica kancası

Daha önce de aynı iddia ortaya atılmış,

'nin transferden 5 milyon euro bonservis bedeli alacağı belirtilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. Al Shabab Riyad'ı, Kayserispor'un eski hocası Sumudica çalıştırıyor

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken Soldado hakkında bir iddia ortaya atıldı.İspanyol golcünün, Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad ile anlaşma sağladığı iddia edildi.FenerbahçeKariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Soldado, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham, Villarreal ve Fenerbahçe formaları giydi. Tecrübeli golcü, bu sezon 7 lig maçında oynadı ve 1 asist yaptı.33 yaşındaki forvet, Sarı-Lacivertliler'den 3.5 milyon euro garanti ücret ve puan başı da 5 bin euro prim kazanıyordu. Fenerbahçe, onu elden çıkararak hem sezonluk maaşından hem de primlerinden kurtulmuş olacak