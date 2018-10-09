Soldado, Volkan'dan yardım istedi; 'Sorun çıkarmam'

SOLDADO, VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞTÜ

"20 MAÇ OYNARSA UZAR MADDESİNİ KALDIRALIM"

Spor Toto Süper Lig'de 8 haftada sadece 2 galibiyet alabilen ve tarihinin en kötü başlangıcını yapankadro içerisinde de sıkıntılar dikkat çekiyor.Phillip Cocu döneminde forma şansı bulamayan isimlerin başında gelen Roberto Soldado, düzenli oynayamadığı için çok üzülüyor. Aykut Kocaman döneminde ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan İspanyol forvet, Cocu'nun gelmesiyle bir anda kadro dışında kaldı.Geçen sezon başında 2+1 yıllık sözleşme yapan Soldado, geçtiğimiz hafta bu sezonki durumuyla alakalı kaptan Volkan Demirel'e dert yakındı. Volkan Demirel, kadro dışı kalmadan önce takımla, sportif direktör Damien Comolli arasında köprü kuruyordu. Bu nedenle de 33 yaşındaki forvet, Fenerbahçe kaptanıyla durumunu konuşarak çözüm aradı.Sözleşmesindeki "20 maç oynarsa, sözleşme uzar" maddesini Volkan'a aktardığı öğrenilen Soldado'nun, her türlü kolaylığa hazır olduğunu söylediği vurgulandı.Soldado'nun, "" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Volkan'ın da yönetime konuyu açtığı ve Soldado'nun yaşadığı rahatsızlığı anlattığı belirlendi.Volkan Demirel ile aynı zamanda iyi bir arkadaş olan Roberto Soldado'nun fiziksel ve mental olarak kendisini çok iyi hissettiğini belirttiği, bu nedenle bir an önce sahada olmak istediğini anlattığı dile getirildi.Roberto Soldado, geçen sezon Teknik Direktör Aykut Kocaman idaresinde 34 resmi maçta 12 gol atıp 5 asist yapmıştı. İspanyol yıldız, Cocu döneminde ise UEFA kadrosuna alınmadı, 6 resmi maçta sahada yer aldı.