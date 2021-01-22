Sivassporlu Armin Derlek, NK Aluminj'e kiralandı

Demir Grup Sivassporlu Armin Derlek, Slovenya Ligi ekiplerinden NK Aluminj'e kiralandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Sırbistan'ın Partizan takımından transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Derlek'in, sezon sonuna kadar NK Aluminj'e kiralandığı bildirildi.
Armin Derlek geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor'da 9 maça çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Sırbistan'ın Partizan takımından transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Derlek'in, sezon sonuna kadar NK Aluminj'e kiralandığı bildirildi.
Armin Derlek geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor'da 9 maça çıktı.