Sivassporlu Armin Derlek, NK Aluminj'e kiralandı

Demir Grup Sivassporlu Armin Derlek, Slovenya Ligi ekiplerinden NK Aluminj'e kiralandı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivassporlu Armin Derlek, NK Aluminj'e kiralandı
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22 Ocak 2021 21:30
Demir Grup Sivassporlu Armin Derlek, Slovenya Ligi ekiplerinden NK Aluminj'e kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Sırbistan'ın Partizan takımından transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Derlek'in, sezon sonuna kadar NK Aluminj'e kiralandığı bildirildi. 

Armin Derlek geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor'da 9 maça çıktı.



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