Sivasspor'a Villarreal öncesi iki müjde

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor'a Villarreal öncesi iki müjde
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01 Aralık 2020 15:22
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında 3 Aralık Perşembe günü İspanyol temsilcisi Villarreal ile sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Göztepe maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas, pres çalışması ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Bir süredir antrenmanlara katılamayan Fayçal Fajr ve Ziya Erdal da çalışmada yer aldı.

Demir Grup Sivasspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Villarreal 3 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.



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