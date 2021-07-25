Sivasspor-Petrocub maçının biletleri satışa çıkıyor

Sivasspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Moldova temsilcisi Petrocub ile evinde oynayacağı rövanş karşılaşmasının biletleri 26 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor-Petrocub maçının biletleri satışa çıkıyor
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25 Temmuz 2021 16:27
Sivasspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Moldova temsilcisi Petrocub ile evinde oynayacağı rövanş karşılaşmasının biletleri 26 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda Petrocub'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda rövanş maçına çıkacak. Karşılaşmanın biletleri ise yarın saat 11.00'de satışa sunulacak.

UEFA tarafından alınan karar gereği, karşılaşmaya stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak.

Kağıt bilet satışının yapılacağı maç için Passolig kağıt zorunluluğu olmayacak. Passolig kartı olan taraftar ise dilediği takdirde biletini Passolig karta yükletebilecek.

Bilet satışında ayrıca HES Kodu ve TC kimlik numarasının ibrazı zorunlu olacak.

Biletler, kent meydanında ve Yeni 4 Eylül Stadyumu güney kale arkasında bulunan Passolig noktasından satılacak ve gişeler 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İnternetten alınan biletlerde ise sistem tarafından verilecek biletin PDF formatında çıktısının alınması gerekiyor.

Sivasspor-Petrocub maçının bilet fiyatları, kale arkası tribün 25, maraton tribün 50, VIP tribün 70 lira olarak belirlendi.

 


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