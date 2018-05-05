Sivasspor Kulübünden sosyal medya yorumlarına tepki

Sivasspor Kulübü, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumları kınadı.Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,ifadelerine yer verildi.Bir şehri, bir takımı, bir insanı fütursuzca zan altında bırakan paylaşımların yargıya taşınacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Türk yargısının karşısına çıktıklarında, her zaman olduğu gibi yine, "ben onu kastetmedim", "ben öyle demek istemedim", "art niyetli değildim" gibi savunmalarda bulunacaklarından tereddüdümüz yoktur. Bu iki yüzlüler de zamanı geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Aslında hiçbir ahlaki değere haiz olmayan kişilerin, spor ahlakı çerçevesinde müsabakanın son anlarında atılan beraberlik golünden sonra teknik direktörümüzün rakibi ve taraftarlarını tahrik eder şekilde spora, spor adamlığına yakışmayacak tavırlar sergilemesini beklemeleri de doğaldır. Onlardan farklı olarak Sivas halkı, Sivasspor Kulübü, Sivasspor Kulübü futbolcuları, teknik adamı ve teknik heyeti ahlaklı ve vakurdur. Sivasspor bir değerdir, hak edilmiş bu değere yapılan her türlü haksız saldırı için Türk yargısı önünde gerekli işlemler yapılacaktır."