Sivasspor Kulübünden 53'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü, kuruluşlarının 53. yıldönümü için mesaj yayımladı.Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlıların kuruluşuna giden süreç hakkında bilgi verildi.Açıklamada, 1960'lı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımlarının kurulduğu, bu ortamda Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildiği aktarıldı.1967 yılının mart ayında Nusret Akça, Hüseyin Yıldırım, Hüseyin Pala, Nurettin Tarıkahya ve Yalçın Özden gibi isimlerin, dönemin Sivas Belediye Başkanı Ahmet Durakoğlu'na ve Sivas Valisi Vefik Kitapçıgil'e giderek, Sivasspor Kulübünü kurmak istediklerini dile getirdiklerinin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Vali Kitapçıgil, olaya çok sıcak yaklaşmış ve kurulacak kulübün yalnızca sportif açıdan değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirerek bu oluşumun şehrin kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına da büyük bir hareketlilik getireceğini belirtmiştir. Mayıs ayının ilk günlerinde hazırlıklar hemen hemen tamamlanarak 9 Mayıs 1967'de gazeteler Sivasspor'un kurulduğunu duyurdu. Sivasspor'umuz, kurulduğu günden beri ülkemizin en önemli spor kulüplerinden biri olmayı başarmış ve Sivas'ın da önemli bir değeri haline gelmiştir. Kulübümüz bundan sonra da duruşu, başarıları ve Türk futboluna katkısı ile her zaman adından sıkça söz ettirmeye devam edecektir. Sivasspor'umuzun 53'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, nice başarılı yıllar geçirmesi dileğimizle camiamıza ve 53 yıldır her zaman yanımızda olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."