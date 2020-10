Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-1'lik skorla kazandı.



Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Ziya Erdal, 60. dakikada Yatabare ve 83. dakikada yeni transferlerden Fajr'dan geldi. Kayserispor'un tek sayısını ise 53. dakikada Kanga kaydetti.



Kayserispor'un defans oyuncularından Sapunaru, mücadelenin 76. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Öte yandan 90+8. dakikada Yasin Öztekin'in penaltı vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.



Bu sonucun ardından Sivasspor, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7 yaparken, 3. yenilgisini alan Kayserispor 6 puanda kaldı.



Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Rizespor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Yatabare'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, Kayserispor savunmasında Ackah topu çizgi üzerinden çıkardı.



14. dakikada Campanharo'nun kaleyi karşıdan gören noktadan ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.



28. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza alanı dışından sol çaprazdan etkili şutunda kaleci Lung, topu çeldi. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Ziya Erdal, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.



37. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lung, topu son anda kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



52. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Fernandes'in pasında topla buluşan Campanharo ceza sahası içinde meşin yuvarlağı Kanga ile buluşturdu. Kanga'nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1



60. dakikada konuk takım yeniden üstünlük sağladı. Sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda kaleci Lung'dan dönen topa vuran Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1



72. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, rakibi Sapunaru ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler VAR'a giderek Sapunaru'ya kırmızı kart gösterdi.



83. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Yasir Subaşı'nın Lung'a göndermek istediği topu araya giren Kayode kaptı. Ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, vuruş açısını kaybedince meşin yuvarlağı kale alanında müsait durumdaki Fajr'a aktardı. Fajr, topu filelere göndererek skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.



90+8. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Cofie'nin vuruşunda Lennon'un elle müdahale ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Yasin Öztekin'in kullandığı penaltıda kaleci Lung, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkararak gole izin vermedi.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, İsmail Şencan, Samet Çiçek

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Yasir Subaşı, Fernandes (Dk 67 Alibech), Campanharo (Dk 82 İlhan Depe), Kanga, Hasan Hüseyin Acar, Ackah (Dk. 45 Henrique), İlhan Parlak (Dk. 67 Lennon)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Gradel ( Dk 70. Kayode (Dk. 90 Dsouza), Fajr, Erdoğan Yeşilyurt (Dk 84 Yasin Öztekin), Yatabare

Gol: Dk. 28 Ziya Erdal, Dk. 60 Yatabare Dk. 83 Farj (Demir Grup Sivasspor) Dk. 52 Kanga (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Goiano, Dk. 45 Fajr, Dk. 55 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor) Dk. 69 Henrique, Dk. 71 Campanharo, (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 73 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)