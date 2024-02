SingularityNET (AGIX) nedir? AGIX coin yorum ve geleceği

Agix Coin Nedir?



Agix Coin nedir sorusunun yanıtını internette arayan kullanıcılar, yapay zeka ile ilintili bir projeyle karşılaşıyor. SingularityNET, küresel olarak erişilebilen yapay zekâ (AI) pazarı sayesinde herkesin AI hizmetlerini kolayca "oluşturmasına, paylaşmasına ve para kazanmasına" olanak tanıyan blok zinciri destekli bir platformdur.



Agix de bu plâtformun native token'ıdır, Agix Coin, Ethereum blok zincirinde bulunuyor ve konsensüs algoritması olarak da Proof of Work'ü (İş Kanıtı) kullanıyor. Bu da token'ın on binlerce düğüm ve madenciden oluşan 'savaşta' test edilmiş ağ tarafından desteklendiği anlamına gelir. Bugüne kadar, Ethereum ağı hiçbir zaman başarılı bir şekilde saldırıya uğramadı ve şu anda çalışmakta olan en güvenli ağlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu da Agix Coin'in güvenilir olduğunu ortaya koyuyor. Ancak ekip blok zincirini değiştirebileceğine dair kafa karıştıran açıklamalar yapmıştı. SingularityNET'in arkasındaki ekip, SingularityNET'in gelecekte başka bir blok zincirine geçebileceğini ima etti ve yakın zamanda, devredilen hisse kanıtı (dPoS) Cardano blok zincirini geçme olasılığını araştırdıklarını duyurmuştu.



SingularityNET pazarı aracılığıyla kullanıcılar, platformun yerel token'ı Agix Coin'i kullanarak çok çeşitli yapay zekâ hizmetlerine göz atabilir, test edebilir ve satın alabilir. Ayrıca pazar, yapay zekâ geliştiricilerinin yapay zekâ araçlarını yayınlamak ve satmak için kullanabilecekleri ve performanslarını kolayca takip edebilecekleri bir çıkış noktasını temsil ediyor. Toplam arzı 1 milyar olan Agix Coin'in, 976 milyon adet token'ı dolaşımda yer alıyor. Projenin piyasa değeri ise 25 Mart 2022 itibariyle 173 milyon dolar civarındadır. En yüksek fiyatına 1.86 dolar ile ulaşan Agix Coin, en düşük fiyatını da 0.007497 dolar'da görmüştür.



Agix Coin Projesi



Agix Coin projesinin başında SingularityNET'in arkasındaki ekip yer alıyor. Simone Giacomelli ve Dr. David Hanson'a ek olarak Dr. Ben Goertzel (SingularityNET'in CEO'su ve baş bilim adamı) tarafından kurulan ve büyük ölçüde yapay zekâyla ilgilenen bilim adamları, geliştiriciler, araştırmacılar ve mühendislerden oluşan geniş bir ekibe sahiptir.



SingularityNET ekibi, "dünyanın en etkileyici robotu" olarak tanımlanan Sophia olarak bilinen bir yapay zekanın geliştirilmesine öncülük etti. SingularityNET'in amacı, Sophia'nın insan dilini tam olarak anlayabilmesini ve sonunda "gelişmiş genel zeka" olarak bilinen bir duruma, yani insan düzeyinde yapay zeka (veya daha fazlası) olarak bilinen bir duruma ulaşması umulan bir yapay zekâ çerçevesi olan "OpenCog"u geliştirmeye devam etmesini sağlamaktır. Platform ilk olarak 2017'de duyuruldu ve aynı yılın Aralık ayında ilk kripto para halka arzını (ICO) tamamlayarak sadece bir dakikada 36 milyon dolar topladı.



Agix Coin Geleceği



Agix Coin geleceği kelime öbeği arama motorlarında aratılıyor ve projenin geleceğinin umut verici olup olmadığı merak ediliyor. Bu soruya yanıt vermemiz gerekirse, SingularityNET, geliştiricilerin yapay zekâ araçlarını ve kütüphanelerini satmalarını kolaylaştıran ve alıcıların ödeme yapmadan önce ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını görmek için pazarda sağlanan herhangi bir yapay zekâ hizmetini test etmelerini sağlayan ilk platformdur.



Bunun da ötesinde, belirli yapay zekâ hizmetlerine ihtiyaç duyanlar, SingularityNET'in geniş yapay zekâ uzmanları topluluğuna, AI Talebi portalı (RFAI) aracılığıyla da erişebilir ve bu, müşterilerin yeni bir AI aracını kolayca devreye almasına olanak tanırken geliştiriciler, de bu şekilde AGIX token'ları kazanabilir.



AGIX token'ının faydası, SingularityNET ekosisteminin geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Ekim 2020'de SingularityNET, SingularityNET Enhancement Proposal (SNEP) özelliğini kullanıma sunarak AGIX sahiplerinin ağın operasyonlarındaki değişiklikleri oylamasına olanak tanıdı. Mart 2020'de ise, kullanıcıların jetonlarını stake etmelerini sağlayan bir staking özelliği eklendi.



SingularityNET, Hanson Robotics ile işbirliği içinde, sağlık sektörünü geliştirmek için yapay zekadan yararlanan ürünlerden Awakening Health olarak bilinen projeye yatırım yaptı. Projenin geliştirdiği Grace, sağlık endüstrisindeki ilk insansı robot olarak tarihe geçti.



Agix Coin Yorum



Agix Coin yorumlarına bakılacak olursa henüz popülerleşmediği için az sayıda insan tarafından bilinen projenin ilerleyen zamanda daha fazla ilgi çekmesi bekleniyor. Yapay zekâ alanındaki gelişmelerin her geçen gün daha da başka bir yere evrildiğini ve bu alandaki projelerin gün geçtikçe daha fazlalaşmasıyla AI konusu kripto para sektörünün de ana gündem maddelerinden biri olacaktır.



Agix Coin Güvenilir mi



Agix Coin güvenilir mi sorusunu yanıtlayacak olursak, buna 'evet' cevabını verebiliriz. Yukarıda belirttiğimiz bütün özellikler ve kaynaklar Agix Coin'in ağının ve projesinin güvenilir olduğunun kanıtı olarak sayılabilir. AGIX token'ı, Binance, KuCoin ve HitBTC dahil olmak üzere birçok önde gelen kripto para alım satım platformunda bulunuyor. Ayrıca, Uniswap ve Balancer gibi en popüler DEX'lerden ikisinde de işlem görüyor. Şu anda AGIX için kullanılabilen işlem çiftleri ise AGIX/BTC, AGIX/ETH ve AGIX/WETH'dir.

