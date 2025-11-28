28 Kasım
Sinan Kaloğlu: "Şampiyonluğa oynuyoruz"

Amed SF Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Esenler Erokspor galibiyetinin ardından konuştu.

 Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "3 puandan çok takımın mağlup durumdan galip duruma gelmesiyle maçı koparma istek ve arzusu beni daha çok mutlu etti. Şimdi şampiyonluğa oynuyoruz." dedi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok güzel bir karşılaşma olduğunu belirterek, her iki takımın oyuncularını ve teknik ekibi tebrik etti.

Karşılaşmada mücadele gücünün çok yüksek olduğunu ifade eden Kaloğlu, şunları kaydetti:


"Oyunun temposu genel olarak iyiydi. Gerçekten iki takım da iyi mücadele etti. Oyunun başından sonuna kadar baktığımızda mutlak hakimi bizdik. Bu karşılaşmayı almak için çok iyi hazırlandık. Rakibimiz bu ligin hızlı çıkan takımlarından, iyi bir geçiş yapan, kontratağı çok iyi yapan, hızlı oyunculara sahip olan bir takım. 1-0 mağlup olarak ilk yarıyı kapattık. Devre arasında tabii takımın ilk yarıdaki göstermiş olduğu o tempo, istek ve arzusu maçı çevireceğimizi gösterdi. 2 gol bulduk ve kazandık."

Hakemin maçı iyi yönettiğini belirten Kaloğlu, "3 puandan çok takımın mağlup durumdan galip duruma gelmesiyle maçı koparma istek ve arzusu beni daha çok mutlu etti. Şimdi şampiyonluğa oynuyoruz. Tabii ki bazı kayıplar ve kötü oyunlar olacak ama sürecin içinden daha ziyade sürecin sonunda önemli olan üst lige çıkmak, şampiyon olmak. O yüzden daha çok birlikteliğe tüm camia olarak daha çok birlikteliğe, daha çok bir fedakarlığa ve sabra ihtiyacımız var. Bu takım inşallah sezon sonu bir üst lige çıkacak." dedi.

 

