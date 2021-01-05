Simone Inzaghi: 'Muriqi, herkesin desteğini hissetmeli'

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, sezon başında Fenerbahçe'den kadroya kattıkları ve henüz bekleneni veremeyen Vedat Muriqi'ye güveninin sarsılmadığını söyledi.



İtalyan teknik adam, adaptasyon sorunu yaşanmasının normal olduğunu belirtirken, "Geçtiğimiz yıllarda birçok oyuncu da Muriqi'nin geçtiği yollardan geçti. Luis Alberto'nun ya da Caicedo'nun ilk yıllarını bana hatırlatıyor. Yeni oyuncular, bambaşka bir kültürden geliyorlar. Herkesin sabırlı olması ve güven duyması gerekiyor. Eminim ki bize büyük yardımı olacak, herkesin desteğini hissetmesi gerekiyor. Ondan daha fazlasını bekliyorum ama zamanla performans vereceğine de eminim" ifadelerini kullandı.



"20 MİLYONU FARKLI ŞEKİLDE HARCARDIM"



FIFA Menajeri Claudio Anellucci, geçtiğimiz günlerde Muriqi'nin bonservis bedeliyle ilgili dikkat çeken bir yorum yapmıştı.



Anellucci sözlerinde; " Yeni transferlerden Hoedt, takıma uyum sağladı. Inzaghi'nin seçimlerinden biriydi. Muriqi için ise 20 milyon avroyu farklı bir şekilde harcardım. 6-7 milyon avro karşılığında yedek bir forvet alır ve kalan parayı diğer mevkiler için harcardım. Tabii ki bu benim fikrim, belki de Muriqi bundan sonra ne kadar önemli bir oyunu olduğunu kanıtlar. " demişti.



Fenerbahçe'den 20 milyon euroya transfer edilen Vedat Muriqi, 11 maçta 383 dakika süre alırken, henüz gol atma sevinci yaşayamadı.



