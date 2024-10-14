Simon Banza'ya Avrupa'dan talip çıktı!

Trabzonspor'un kiralık golcüsü Simon Banza'yı Avrupa kulüpleri yeniden radarına aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Simon Banza'ya Avrupa'dan talip çıktı!
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14 Ekim 2024 10:23
Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza için Avrupa kulüpleri yeniden devreye girdi.

Fırtına'nın Avrupa transfer dönemi bittikten sonra 2 milyon Euro bedelle Braga'dan kiraladığı Simon Banza için pek çok kulüp takibe devam ediyor.

Yaz aylarında Marsilya, Roma, Fiorentina ve West Ham gibi kulüplerin yakından ilgilendiği Banza konusunda Braga 25 milyon Euro bonservis talep etti. Bu takımlardan bazılarının hâlâ Banza'nın performansını takip ettiği öğrenildi.

Eğer ara dönemde Braga oyuncusunu satmaya karar verirse, Trabzonspor'dan izin istemek zorunda kalacak. Böyle bir durumda Trabzonspor, Banza'nın yerine iyi bir isim bulmadan ayrılağa izin vermeyecek.

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