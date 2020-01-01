Shumpert: "Bence Kyrie, LeBron'a laf atmaya çalışmadı"

Eski Cleveland Cavaliers oyuncusu Iman Shumpert, Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving'in Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James hakkındaki son sözleriyle ne demek istediğini açıkladı.



Kyrie, geçtiğimiz haftalarda yeni takım arkadaşı Kevin Durant'i, kendi kariyerinde ilk kez son şutu kullanması için güvenebileceği bir takım arkadaşı olarak belirtmişti.



Hem LeBron hem de Kyrie'nin eski takım arkadaşı olan Iman, 'Load Management' podcast'inde bu konu hakkında şöyle yorum yaptı:



"LeBron, ne olursa olsun doğru kararı verir. Ancak bazen yanlış kararlar da verecektir. Ona göre, her seferinde doğru karardır. Ky, suçu ona atmak için kasıtlı olarak yanlış karar verebilir. Ama bu iltifat, daha çok KD'nin güvendiği biri olduğunu ve eğer top onun elindeyse, şut atacağını bildiği anlamına geliyordu.



Kyrie'nin insanların düşündüğünü söylediğini sanmıyorum. İnsanların sonsuza dek bu ikilinin birbirlerine laf atacaklarını düşüneceklerini sanıyorum ve bu üzücü bir durum. Aynı takımda olamasalar da, bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Birinin biriyle oynamak istememesinde yanlış bir şey yok."



