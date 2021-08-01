Shevchenko, Ukrayna'ya veda etti

Andriy Shevchenko, Ukrayna Milli Takım teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Shevchenko, Ukrayna'ya veda etti
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01 Ağustos 2021 15:01
Andriy Shevchenko, Ukrayna Milli Takım teknik direktörlük görevinden ayrıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Shevchenko, "Bugün Ukrayna Futbol Federasyonu ile olan sözleşmem sona erdi. Geçirdiğim 5 yıl boyunca ana odak noktam ülkemin takımıydı. Modern futbolda yapabileceklerimizi çok çalışarak gösterdik. Başkana ve yönetime bana verdikleri fırsat için teşekkür ederim. Bu görevde bana yardım eden her oyuncuya, her insana teşekkür ediyorum." yazdı.

Futbol kariyerinde Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea formalarını giyen Andriy Shevchenko, teknik direktörlük döneminde ise sadece Ukrayna Milli Takımı'nda görev aldı.


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