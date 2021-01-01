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Sheppard: "Avdija'nın bench rolü, ona daha çok güven veriyor"

Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, ikinci yılına girecek forvet Deni Avdija'nın önümüzdeki sezon Wizards için benchten oyuna gireceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, ikinci yılına girecek forvet Deni Avdija'nın önümüzdeki sezon Wizards için benchten oyuna gireceğini söyledi.

İsrailli forvet, Wizards tarafından 2020 NBA Draftı'nda 9. sırada seçilmiş ve çaylak sezonunda oynadığı 52 maçta 32 kez ilk beş başlamayı başarmıştı.

Sheppard, Avdija hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Bence Deni'nin benchten geliyor olması, ona biraz daha güven veriyor. Bu ikinci kadroda, ikincil bir oyun kurucu rolünü üstlenebilir. Geçen yıl ilk beş kadrodayken yapamadığı birçok şeyi yapabilir. Hiçbir rol kimseye yapışıp kalmıyor. Elbette, daha çok dakika kazanırsa, daha çok oynayacaktır."

Washington, üç numarada ilk beş başlatmak için Los Angeles Lakers ile yapılan Russell Westbrook takasıyla kadroya katılan Kentavious Caldwell-Pope veya Kyle Kuzma arasından birini seçebilir.


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