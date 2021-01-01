Shaq: "Dallas'a Luka gibi ama daha iyi biri lazım, Beal ya da Westbrook gibi"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Dallas Mavericks'in düşüş döneminden çıkmak için "Luka Doncic gibi ama biraz daha iyi" bir oyuncuya daha ihtiyacı olduğunu söylerek, örneklerini Bradley Beal ve Russell Westbrook üzerinden verdi.



Shaq, Mavericks ve Golden State Warriors arasındaki dün geceki maçtan önce şunları söyledi:



"Bence Luka gibi ama biraz daha iyi bir adama ihtiyaçları var. Bradley Beal veya Russell Westbrook gibi, kazanmak için her şeyini vermeye hazır bir adama. Her gece 25, 26 ya da 27 sayı atabilecek, böyle bir adamınız olmalı."



Programın bir başka yorumcusu Kenny Smith, Kristaps Porzingis'in bunu yaptığını söylediğinde, Shaq, Letonyalı uzunun "bunu yapmadığını" belirtti.



Geçtiğimiz gece alınan yenilgide 25 sayı atan Porzingis, bu sezon 19.6 sayı ve 8.2 ribaund ortalamasıyla oynuyor. Mavericks ise son sekiz maçtaki yedinci yenilgisini almış oldu.



