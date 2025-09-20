20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-013'
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
0-00'
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
0-01'
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Sevilla deplasmanda kazandı

La Liga'nın 5. haftasında Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup eden Sevilla, puanını 7'ye yükseltti. Trabzonspor'dan kiralanan Batista Mendy maça 11'de başladı, 90 dakika oynadı ve sarı kart gördü.

La Liga'nın 5. haftasında Deportivo Alaves sahasında Sevilla'yı ağırladı.
 
Mendizorroza'da oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.
 
Sevilla'da 10. dakikada Ruben Vargas takımını 1-0 öne geçirdi.
 
Deportivo Alaves'te Carlos Vicente, 17. dakikada penaltıdan takımı adına eşitliği yakaladı. 
 
Takımlar devre arasına 1-1 berabere girdi.
 
Sevilla, 67. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle tekrar öne geçti ve maç bu golle 2-1 sonuçlandı.
 
Sevilla'da Trabzonspor'dan kiralık olarak forma giyen Batista Mendy maça ilk 11'de başladı ve tamamında sahada kaldı. Fransız futbolcu bir de sarı kart gördü.
 
Bu sonuçla birlikte Deportivo Alaves maç fazlasıyla 7 puanla 9. sırada yer aldı. Sevilla ise maç fazlasıyla 7 puana ulaştı ve 8. sıraya yükseldi.
 
Ligin sonraki haftasında Alaves deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. Sevilla ise sahasında Villareal'i konuk edecek. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
