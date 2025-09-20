Sevilla deplasmanda kazandı

La Liga'nın 5. haftasında Deportivo Alaves sahasında Sevilla'yı ağırladı.

Mendizorroza'da oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Sevilla'da 10. dakikada Ruben Vargas takımını 1-0 öne geçirdi.

Deportivo Alaves'te Carlos Vicente, 17. dakikada penaltıdan takımı adına eşitliği yakaladı.

Takımlar devre arasına 1-1 berabere girdi.

Sevilla, 67. dakikada Alexis Sanchez'in golüyle tekrar öne geçti ve maç bu golle 2-1 sonuçlandı.

Sevilla'da Trabzonspor'dan kiralık olarak forma giyen Batista Mendy maça ilk 11'de başladı ve tamamında sahada kaldı. Fransız futbolcu bir de sarı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Deportivo Alaves maç fazlasıyla 7 puanla 9. sırada yer aldı. Sevilla ise maç fazlasıyla 7 puana ulaştı ve 8. sıraya yükseldi.

Ligin sonraki haftasında Alaves deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. Sevilla ise sahasında Villareal'i konuk edecek.