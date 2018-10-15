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Sergio Ramos: "Harry Kane harika!"

Real Madrid'in İspanyol savunmacısı Sergio Ramos, Harry Kane hakkında önemli açıklamarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sergio Ramos: 'Harry Kane harika!'
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15 Ekim 2018 17:06
İspanya La Liga devi Real Madrid'in yıldız savunmacısı Sergio Ramos, Tottenham'ın golcüsü Harry Kane hakkında "Fiziksel ve teknik olarak harika" dedi. 

Ramos, konuşmasının başında Kane'in fiziksel ve teknik olarak harika olduğunu dile getirirken, "Harry Kane, fiziksel olarak harika bir golcü. Ancak, aynı zamanda teknik olarak da harika." dedi.

İspanya Milli Takım kampında bulunan Ramos, 15 Ekim Pazartesi akşamı oynanılacak İngiltere karşılaşmasına da değinirken, "İngiltere Milli Takımı'nda her zaman tehlikeli olabilecek çok teknik oyuncular var. Ancak, biz de bunları izledik. Zorluk seviyesinin yüksek olacağını biliyoruz. Karşımızda harika bir takımın olacağını da biliyoruz. Wembley'de (ilk maç) harika bir oyun sergilemiş olsak da İspanya olarak geliştirebileceğimiz şeyler var." ifadelerini kullandı.

Uluslar Ligi A Grubu 2. maçlar sonrasında İspanya 6 puanla lider konumda bulunurken, İngiltere 1 puanla 2., Hırvatistan'da 1 puanla 3. sırada. Ancak, Hırvatlar -6 averaja sahip.

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