Sergen Yalçın'dan Ljajic'e mesaj!

Sergen Yalçın, Kasımpaşa galibiyeti sonrası uzun süredir eleştiri konusu olan Ljajic'e mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'dan Ljajic'e mesaj!
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04 Aralık 2020 22:11
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu. 

Deneyimli teknik adam, uzun süredir eleştiri konusu olan Ljajic'e forma mesajı gönderdi. 

47 yaşındaki Yalçın, Sırp futbolcu için; "Adem Ljajic inşallah tekrar futbola döner diye bekliyoruz." açıklamasında bulundu.


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