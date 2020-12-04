Sergen Yalçın'dan Ljajic'e mesaj!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa galibiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Deneyimli teknik adam, uzun süredir eleştiri konusu olan Ljajic'e forma mesajı gönderdi.
47 yaşındaki Yalçın, Sırp futbolcu için; "Adem Ljajic inşallah tekrar futbola döner diye bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Deneyimli teknik adam, uzun süredir eleştiri konusu olan Ljajic'e forma mesajı gönderdi.
47 yaşındaki Yalçın, Sırp futbolcu için; "Adem Ljajic inşallah tekrar futbola döner diye bekliyoruz." açıklamasında bulundu.