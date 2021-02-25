Sergen Yalçın'dan koronavirüs uyarısı

Teknik direktör Sergen Yalçın şampiyonluk yarışının ısındığı son günlerde futbolcularını uyardı.Geçen hafta bir anda Trabzonspor'da 7 oyuncunun birden koronavirüsüne yakalandığını söyleyen yalçın, herkesten azami dikkat istedi ve bu dönemeçte kimseyi koronavirüsüne kurban vermek istemediğinin altını çizdi. Oyuncularından kurallara uymalarını, daha az gezmelerini ve kapalı yerlerde çok fazla vakit geçirmemelerini talep etti.Sergen Yalçın'ın bu uyarısı Fransız oyuncu Rosier'in sokakta maskesiz taraftarlarla fotoğraf çektiğinin ortaya çıkması üzerine yaptığı öğrenildi.