Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe uyarısı!

Futbolculuk döneminde birçok derbide gol attığı Fenerbahçe karşısına bu kez Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk kez çıkacak olan Sergen Yalçın, futbolcularına "Stres yapmayın, rahat olun. İlk golü atarsak kazanırız" telkininde bulundu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe uyarısı!
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16 Temmuz 2020 08:32
Beşiktaş, lig üçüncülüğü adına pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisine mental olarak da hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, oyuncularının fazla heyecan yapmaması için toplantılar düzenliyor.

"SAKIN STRES YAPMAYIN"

Futbolculuğunda birçok kez Kanarya'ya rakip olan ve hafızalardan silinmeyen goller atan Yalçın, futbolcularına "Sakın stres yapmayın. Derbiler heyecan verir ama stresli olursanız oyununuzu sahaya yansıtamazsınız. Sakin kalıp, ilk golü atmak için sahaya çıkın" ifadelerini kullandı.

DEFANSA ÖZEL UYARI

Kara Kartal, bu sezon ilk golü attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Derbinin şifresini "İlk gol" olarak belirleyen siyah-beyazlılar, 32 maçta 17 galibiyet aldı ve bunun 14'ünü ilk golü atarak kazandı. Beşiktaş, 3 maçı da 1-0 geriden gelerek galip gelmesini bildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ve kurmayları bu istatistikleri dikkate alıp oyuncularını hazırlıyor. Yalçın, buna sebep olarak da savunmada görev vereceği Domagoj Vida ve Enzo Roco'ya geri dönüşlerde ağır kalmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.



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