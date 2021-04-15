Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu hamlesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'yla özel görüşme yaparak, genç isme moral verdi.

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Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu hamlesi
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15 Nisan 2021 10:14
Ersin Destanoğlu
Ersin Destanoğlu
Beşiktaş
Beşiktaş'ta teknik heyet, Ersin Destanoğlu'nun motivasyonunu yükseltmek için hamlede bulundu.

Erzurumspor mücadelesinde kalesinde gördüğü hatalı gol sebebiyle 4-2'lik galibiyete rağmen maç sonunda üzgün bir görüntü veren Ersin Destanoğlu, teknik ekibin desteğiyle bu mücadeleyi geride bıraktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı görüşme sonrası özgüveni yerine gelen 20 yaşındaki eldiven, Ankaragücü karşısında ilk 11'de olacak.



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