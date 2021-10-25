Sergen Yalçın'ın derbi karnesi

Siyah- Beyazlılar'ın teknik direktörü olduktan sonra 6 derbi karşılaşmasına çıkan Sergen Yalçın, bu maçlardaki tek mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı.
Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbiden 2 galibiyet 1 beraberlik çıkartan Sergen Yalçın, Galatasaray'la oynadığı 3 derbide 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Çifte kupalı teknik adam, bugünkü derbide zaferlerine bir yenisini daha eklemeyi amaçlıyor.
Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbiden 2 galibiyet 1 beraberlik çıkartan Sergen Yalçın, Galatasaray'la oynadığı 3 derbide 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Çifte kupalı teknik adam, bugünkü derbide zaferlerine bir yenisini daha eklemeyi amaçlıyor.