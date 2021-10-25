Sergen Yalçın'ın derbi karnesi

Beşiktaş'ın çifte kupalı hocası, peş peşe alınan kötü sonuçlar sonrası Galatasaray maçını kazanıp çıkışa geçmeyi planlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın'ın derbi karnesi
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25 Ekim 2021 11:15
Siyah- Beyazlılar'ın teknik direktörü olduktan sonra 6 derbi karşılaşmasına çıkan Sergen Yalçın, bu maçlardaki tek mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı.

Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbiden 2 galibiyet 1 beraberlik çıkartan Sergen Yalçın, Galatasaray'la oynadığı 3 derbide 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Çifte kupalı teknik adam, bugünkü derbide zaferlerine bir yenisini daha eklemeyi amaçlıyor. 

 

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