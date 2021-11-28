Sergen Yalçın'dan N'Sakala açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala ile ilgili açıklama yaptı.

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Sergen Yalçın'dan N'Sakala açıklaması
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28 Kasım 2021 00:06
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

İşte Sergen Yalçın'ın N'Sakala açıklaması:

"Fabrice N'Sakala, Beşiktaş camiasına ve oyuncu arkadaşlarına saygısızlık yaptı. Bu yüzden kadro dışı kaldı."

"SALİH UÇAN'I ALMADIK, ENTERESAN MI?"

"Salih Uçan'ı kadroya almadık, enteresan bir durum mu? Onu tam anlamadım. Fazla oyuncumuz var ve kadroya almadık. Tüm oyuncuları oynattık, oynamayan oyuncu yok. Bir tercih yapıyorum. Siz olsanız, başka tercih yapardınız. Oyunu eleştirin ama tercihler eleştirilemez. Oyuncuların performansına bağlı bunlar. Oyuncu beklentiye cevap vermiyorsa, yanlış değişiklik oluyor! Bunlar futbolda var, eleştirmeniz normal, kötü durumdayız. Her türlü ihaleyi ben alırım. Beşiktaş'ta her türlü ihaleyi alırım. İşler iyi gitsin, ben ihaleyi alırım."


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