Sergen Yalçın'dan Jota Silva kararı!

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu maç özelinde ileri uçta değişikler yapması bekleniyor.
Deneyimli teknik adam, son haftalarda maçların 2. yarısında sahaya sürdüğü Jota Silva'ya ilk kez ilk 11'de görev verecek.
Tammy Abraham'ı kulübeye çekecek Yalçın'ın forvette Toure'ye şans vermesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Siyah-beyazlı forma ile 7 maçta 144 dakika forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol kaydetti.
