Sergen Yalçın: "Beşiktaş ile para konuşmam"

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimin 1 numaralı hoca adayı Sergen Yalçın heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sergen Yalçın: 'Beşiktaş ile para konuşmam'
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26 Ocak 2020 09:42
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için gerisayım başladı... Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor. Yalçın'ın Göztepe maçı sonrası açıklanması bekleniyor.

VE SERGEN YALÇIN GÜN SAYIYOR
"BEŞİKTAŞ İLE PARA KONUŞMAM"

Sergen Yalçın dün yaptığı açıklamada Kartal'a yeşil ışık yaktı. Başarılı hoca, "Beşiktaş ile para konuşmam. Beni çağırlarsa koşa koşa gelirim. Orası benim yuvam" ifadesini kullandı.

GÖZTEPE SONRASI AÇIKLANACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin Sergen Yalçın'ı Göztepe maçından sonra açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yalçın'ın Ç.Rize maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor..

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