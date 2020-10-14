Sergen Yalçın önceki akşam Bebek Otel'de iki erkek arkadaşıyla bir araya geldi. Boğaz'a karşı arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen ünlü teknik direktör mekan çıkışı objektiflere takıldı.



2 aydır sunucu Aslı Turanlı ile gözlerden uzak aşk yaşadığı iddia edilen Sergen Yalçın, valenin aracını getirmesini beklerken muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Aslı Turanlı ile ilişkisi olmadığını belirten Yalçın aşk sorularını "Aslı'yı tanıyorum ama sadece arkadaşız. Aşk yok" diye yanıtladı. Ünlü teknik direktör daha sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.



Sergen Yalçın'ın Aslı Turanlı'yla tanışabilmek için 3 ay uğraştığı ve ikilinin yaklaşık 2 aydır ilişki yaşadığı iddia edilmişti.



