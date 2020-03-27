Serel Yereli, karantinaya dayanamadı, pencereye oturdu

Londra'da yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli (24),koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca çareyi oturduğu evin camına çıkmakta buldu

Serel Yereli, karantinaya dayanamadı, pencereye oturdu
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26 Mart 2020 16:27
Londra'da yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli (24),koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca çareyi oturduğu evin camına çıkmakta buldu

Geceliğiyle çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Yereli'nin, fotoğraflarına takipçilerinden yüzlerce yorum geldi.

Yereli daha önce yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti. Oyuncu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti.



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