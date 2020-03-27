Londra'da yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli (24),koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayınca çareyi oturduğu evin camına çıkmakta buldu
Geceliğiyle çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Yereli'nin, fotoğraflarına takipçilerinden yüzlerce yorum geldi.
Yereli daha önce yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti. Oyuncu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti.
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Geceliğiyle çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Yereli'nin, fotoğraflarına takipçilerinden yüzlerce yorum geldi.
Yereli daha önce yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti. Oyuncu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın