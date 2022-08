Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda genç sporculara şans verdiklerini, asıl amaçlarının gelecek ay Sırbistan'da düzenlenecek ve tam kadro gidecekleri Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalyalar almak olduğunu söyledi. Şeref Eroğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda açıklamalarda bulundu.



"ZEYNEP'İN MADALYA ALMASI SEVİNDİRDİ"



Konya'da genç sporcuların yarıştığını vurgulayan Eroğlu, "Konya'da gençlerimize şans vermek istedik. Burası bizim için hiçbir zaman amaç olmadı. Çünkü 10 Eylül'de Dünya Güreş Şampiyonası var. Hedefimiz, hazırlığımız oraya. Kadınlarda Buse Tosun hariç as hiçbir sporcumuzu burada güreştirmedik. Buse de altın aldı zaten. Zeynep'in de İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya alması sevindirdi. Kadın güreşimize gelecekte umut vaat eden sporcular kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Alttan gelen güreşçilerin önemine de dikkati çeken Eroğlu, "Serbest ve grekoromende Konya'da güreşen isimlerimiz üçüncü, dördüncü sporcularımız. Güreşçi havuzumuz tükenmek üzereydi. Bizim amacımız geleceğimiz olan gençliğimize yönelmek. Kamplarımızda yıldızlar, gençler, 23 yaş altı isimler olacak. Abileri bu sporculara eğitim de verecek. Her yaş kategorisinden uluslararası derece yapan sporcuları da A takıma alacağız. Amacımız tabii 2024 Paris Olimpiyatları ama 2028 ve 2032'yi de düşünmemiz lazım. İçinde güreş aşkı olan, kazanma heyecanı barındıran yeni gençlere ihtiyaç var." diye konuştu.



"SIRBİSTAN'DA MADALYALAR ALMAK İSTİYORUZ"



Şeref Eroğlu, 10-18 Eylül'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın zor geçeceğini dile getirdi.



Dünyanın en iyi sporcularının Belgrad'da olacağına dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:



"Azerbaycan ve İran, Konya'ya diğer branşlarda fazla madalya alamayacağı için güreşe yoğunlaşıp tam takım geldiler. Onların amacı burası olabilir ama bizim asıl amacımız Dünya Şampiyonası. Konya'da da gençlerin kendisini görmesini istedik. Biz A takımla İslami Dayanışma Oyunları'na katılsaydık bütün madalyaları alırdık ama Dünya Şampiyonası'nı riske atardık. Biz Sırbistan'da madalyalar almak istiyoruz, amacımız bu. Hiçbir olimpiyat, dünya şampiyonu sporcumuzun kilo düşerek İslam Oyunları'nda yarışmasına gönlüm razı olmazdı."



"YENİ YASEMİN VE RIZALAR YETİŞTİRECEĞİZ"



Şeref Eroğlu, genç sporculara büyük önem verdiklerini ve bu stratejilerine devam edeceklerini belirtti.



Güreşin tecrübe, güç, kuvvet ve cesaret isteyen bir spor olduğunu anlatan Eroğlu, "Güreşte bunların hepsi bir araya gelince şampiyon olursunuz. Biz bu gençlerimizi takip edersek yeni Yaseminler, Rızalar yetiştirebiliriz. Her şeyiyle bizi destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığımız var. Türkiye'nin en şanlı ve başarılı tarihi olan federasyonuyuz. Devletimizin bizden beklentisi fazla. Eski bir şampiyonum, güreşirken yorulmadığım kadar burada izlerken yoruluyorum. Güreşçilerin halini anlıyorum. 'Durmak yok, yola devam.' diyoruz. Yeni Feyzullahlar, Rızalar, Tahalar, Emreler, Yaseminler bulmak için gece gündüz çalışacağız." şeklinde konuştu.





