Şenol Güneş'ten Roco'ya özel görev!

Şilili yıldızıile oynanacak olan karşılaşmada cezalıyerine Pepe ile birlikte stoper mevkiinde görev yapacak.Teknik direktör Şenol Güneş'in Roco ile özel olarak ilgilendiği ve Göztepe maçına hazırladığı öğrenildi.Siyah-Beyazlılar'da ön liberoda ise Medel-Atiba ikilisi görev alacak.Beşiktaş'ta sakatlığı süren Brezilyalı Adriano'nun yerine de sol bekte Caner Erkin forma giyecek.