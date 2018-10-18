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Şenol Güneş'ten Roco'ya özel görev!

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynayacağı maçta cezalı Vida'nın yerine Roco'nun forma giyeceği öğrenildi.

Kaynak: Takvim
Şenol Güneş'ten Roco'ya özel görev!
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18 Ekim 2018 04:02
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Roco, Göztepe ile oynanacak olan karşılaşmada cezalı Vida'nın yerine Pepe ile birlikte stoper mevkiinde görev yapacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Roco ile özel olarak ilgilendiği ve Göztepe maçına hazırladığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar'da ön liberoda ise Medel-Atiba ikilisi görev alacak.

OĞUZHAN 11'E

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Brezilyalı Adriano'nun yerine de sol bekte Caner Erkin forma giyecek.

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