Şenol Güneş: ''Tek gayem 3. kez şampiyonluk''

ile arasında maddi ve manevi sorunlar olduğu iddia edilen teknik direktör'in konunun görsel ve yazılı basında yer alması nedeniyle bugün basın açıklaması yapacağı belirtildi.Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli hocası, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Genk ile oynayacak karşılaşma öncesi düzenlenecek ve başkan Fikret Orman'ın da katılacağı basın toplantısında merak edilen tüm sorulara yanıt verme kararı aldı.Beşiktaş'ı, UEFA lisansı konusunda köşeye sıkıştırma gibi bir düşüncesinin olmadığını yakın çevresi ile paylaşan Güneş'in, maddi sorunların bir an önce aşılarak takımın şampiyonluk yarışına motive olması için çaba harcadığını söylediği bildirildi.Ödemelerde gecikme olsa bile, bu tür nedenlerden dolayı Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç aklına getirmeyen deneyimli hocanın,ifadelerini kullandığı öğrenildi.Kendisi hakkında yapılan yorumlara üzüldüğünün altını çizen Güneş'in bugünkü toplantıda tüm camiayı kenetlenmeye davet edeceği belirtildi.