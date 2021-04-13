Semih Tokatlı: 'İyi bir geri dönüşle kazandık'

Süper Lig'in 34. haftasında evinde Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, iyi bir geri dönüşle maçı kazandıklarını söyledi.



Tokatlı, maçın ardından düzenlen basın toplantısında, kendileri için önemli bir maçta galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.



Hafta içi maçın hazırlıklarını iyi yaptıklarını dile getiren Tokatlı, "Geriye düşmemize rağmen maçı iyi bir geri dönüşle kazandık. Bunun için oyuncularımızı mücadele ve kazanma arzusundan dolayı kutluyoruz. Tabi burada rakibimizin de iyi mücadele etmesi, oyunu güzelleştirmesi, ortaya güzel futbol ve mücadele çıkarttı. İzleyenlere güzel bir futbol seyri verdiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.



Alanyaspor'un hedefinin ligi ilk beşte bitirmek olduğunu ifade eden Tokatlı, kalan maçlarda da galip gelerek hedeflerine ulaşmak istediklerini dile getirdi.



