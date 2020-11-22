Semih Tokatlı: 'Galibiyet serimiz sürecek'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Antalyaspor maçı sonrası çok güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Futbolcularını kutladığını belirten Tokatlı, "Çok iyi hazırlandık. Maçın başından itibaren inisiyatifi elimize aldık. Pas oyunuyla futbolumuzu rakibe kabul ettirmeye devam edeceğiz. Ayaklarımız yere basıyor. Daha çok çalışacağız. Galibiyet serimizi sürdüreceğiz. Liderliği geri aldığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



Tokatlı, oyuna sonradan giren futbolcuların sergilediği performanstan da oldukça memnun olduklarını kaydetti.



Tokatlı, galibiyeti yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören asbaşkanları Dilaver Çekiç ile kendilerini destekleyen taraftarlara armağan ettiklerini vurguladı.



