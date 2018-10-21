Schalke'den G.Saray açıklaması! 'Tüm gücümüzle...'

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan'te teknik direktörkısa bir açıklamada bulundu.Werder Bremen yenilgisini unutmaları gerektiğini vurgulayan Tedesco, "Şimdiki görevimiz hızla toparlanmak, yeniden canlanmak ve İstanbul'a en güçlü şekilde gitmektir. Bizi gerçek bir kazan bekliyor. Kazanmak için her şeyimizi vermeliyiz" ifadelerini kullandı.Werder Bremen maçını da değerlendiren Tedesco, "Kazanamadığımız için üzgünüz ancak kazanmayı da hak etmedik. Yeterince verimli oynamadık" dedi.Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Schalke 04, 24 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.