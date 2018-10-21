  •  
    Ve Önder Özen açıkladı; Kurtuluşun formülü; '3'
  •  
    "Teknik direktör değil, dahası adam değilsin!"
  •  
    F.Bahçe'deki gözyaşları! Mehmet Ekici ve "O AN"
  •  
    Fenerbahçe'ye Sivas'ta Cem Yılmaz tepkisi var
  •  
    G.Saray'ın grubundaki "FAVORİ" takımı açıkladı

Schalke'den G.Saray açıklaması! "Tüm gücümüzle..."

Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı hakkında açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Schalke'den G.Saray açıklaması! 'Tüm gücümüzle...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2018 01:08
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Schalke 04'te teknik direktör Domenico Tedesco kısa bir açıklamada bulundu.

"BİZİ GERÇEK BİR KAZAN BEKLİYOR"

Werder Bremen yenilgisini unutmaları gerektiğini vurgulayan Tedesco, "Şimdiki görevimiz hızla toparlanmak, yeniden canlanmak ve İstanbul'a en güçlü şekilde gitmektir. Bizi gerçek bir kazan bekliyor. Kazanmak için her şeyimizi vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"

Werder Bremen maçını da değerlendiren Tedesco, "Kazanamadığımız için üzgünüz ancak kazanmayı da hak etmedik. Yeterince verimli oynamadık" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Schalke 04, 24 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için