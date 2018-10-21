Schalke'den G.Saray açıklaması! 'Tüm gücümüzle...'

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Schalke 04'te teknik direktör Domenico Tedesco kısa bir açıklamada bulundu.
"BİZİ GERÇEK BİR KAZAN BEKLİYOR"
Werder Bremen yenilgisini unutmaları gerektiğini vurgulayan Tedesco, "Şimdiki görevimiz hızla toparlanmak, yeniden canlanmak ve İstanbul'a en güçlü şekilde gitmektir. Bizi gerçek bir kazan bekliyor. Kazanmak için her şeyimizi vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"
Werder Bremen maçını da değerlendiren Tedesco, "Kazanamadığımız için üzgünüz ancak kazanmayı da hak etmedik. Yeterince verimli oynamadık" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Schalke 04, 24 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
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"BİZİ GERÇEK BİR KAZAN BEKLİYOR"
Werder Bremen yenilgisini unutmaları gerektiğini vurgulayan Tedesco, "Şimdiki görevimiz hızla toparlanmak, yeniden canlanmak ve İstanbul'a en güçlü şekilde gitmektir. Bizi gerçek bir kazan bekliyor. Kazanmak için her şeyimizi vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
"KAZANMAYI HAK ETMEDİK"
Werder Bremen maçını da değerlendiren Tedesco, "Kazanamadığımız için üzgünüz ancak kazanmayı da hak etmedik. Yeterince verimli oynamadık" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Schalke 04, 24 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın