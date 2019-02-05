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Sassuolo'dan Merih Demiral açıklaması! "Çok katkı sağlar"

Sassuolo'nun sportif direktörü Giovanni Carnevali, Alanyaspor'dan kadrosuna kattıkları Merih Demiral'ı öven açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sassuolo'dan Merih Demiral açıklaması! 'Çok katkı sağlar'
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05 Şubat 2019 23:28
Alanyaspor'dan satın alma opsiyonuyla Merih Demiral'ı kiralayan Sassuolo'da sportif direktör Giovanni Carnevali, milli oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

Merih'in transferinde Juventus ile işbirliği yaptıkları yönünde iddialara yanıt veren Carnevali, "Juventus ile bir anlaşma yok. Bu, yalnızca Sassuolo tarafından yapılan bir transfer" dedi.

"İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK"

Merih Demiral'a övgülerde bulunan sportif direktör, "Merih, Avrupa'nın en çok takip edilen savunma oyuncularından biriydi. Onu transfer ederek iyi bir iş çıkardık. İtalya'yı seçti çünkü onun için buranın iyi bir basamak olabileceğini biliyordu" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Giovanni Carnevali sözlerini, "Merih Demiral bize büyük katkı sağlayacak. Genç yeteneklere ihtiyacımız var. Bu transfer, politikamıza uyuyor. Sezon sonunda 7 milyon euroya bonservisini alacağız." ifadeleriyle tamamladı.

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