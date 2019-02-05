Sassuolo'dan Merih Demiral açıklaması! 'Çok katkı sağlar'

satın alma opsiyonuylakiralayansportif direktör, milli oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.Merih'in transferinde Juventus ile işbirliği yaptıkları yönünde iddialara yanıt veren Carnevali, "Juventus ile bir anlaşma yok. Bu, yalnızca Sassuolo tarafından yapılan bir transfer" dedi.Merih Demiral'a övgülerde bulunan sportif direktör, "Merih, Avrupa'nın en çok takip edilen savunma oyuncularından biriydi. Onu transfer ederek iyi bir iş çıkardık. İtalya'yı seçti çünkü onun için buranın iyi bir basamak olabileceğini biliyordu" şeklinde konuştu.Giovanni Carnevali sözlerini, "Merih Demiral bize büyük katkı sağlayacak. Genç yeteneklere ihtiyacımız var. Bu transfer, politikamıza uyuyor. Sezon sonunda 7 milyon euroya bonservisini alacağız." ifadeleriyle tamamladı.