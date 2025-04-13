Samsun'da deprem mi oldu? 13 Nisan son dakika Samsun'da deprem

Samsun'da vatandaşlar sarsıntıyı kısa süreli ancak net bir şekilde hissettiklerini belirtirken, bazı bölgelerde deprem nedeniyle panik yaşandı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Depremin merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olurken, sarsıntı yerin 6.21 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Samsun ve çevresindeki birçok ilde hissedilen depremin ardından vatandaşlar sosyal medyada "Samsun'da deprem mi oldu?", "Samsun'da kaç şiddetinde deprem oldu?", "Samsun'da ne zaman deprem oldu?" gibi sorularla bilgi arayışına girdi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalarda, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediği ifade edildi. Ancak artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.

Deprem Verileri (AFAD):

Büyüklük: 4.6 (Mw)

Tarih: 13 Nisan 2025

Saat: 17:43 TSİ

Merkez: Taşova (Amasya)

Derinlik: 6.21 km

Enlem: 40.80278 N

Boylam: 36.16944 E