Haber Tarihi: 13 Nisan 2025 18:11 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 18:11

Samsun'da deprem mi oldu? 13 Nisan son dakika Samsun'da deprem

Samsun'da deprem mi oldu? 13 Nisan son dakika Samsun'da deprem | 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 17:43'te Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 (Mw) büyüklüğündeki deprem, Samsun başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6.21 kilometre olarak ölçüldü.

Samsun'da deprem mi oldu? 13 Nisan son dakika Samsun'da deprem
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Samsun'da deprem mi oldu? 13 Nisan son dakika Samsun'da deprem | Samsun'da vatandaşlar sarsıntıyı kısa süreli ancak net bir şekilde hissettiklerini belirtirken, bazı bölgelerde deprem nedeniyle panik yaşandı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

SAMSUN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Samsun'da vatandaşlar sarsıntıyı kısa süreli ancak net bir şekilde hissettiklerini belirtirken, bazı bölgelerde deprem nedeniyle panik yaşandı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Depremin merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olurken, sarsıntı yerin 6.21 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Samsun ve çevresindeki birçok ilde hissedilen depremin ardından vatandaşlar sosyal medyada "Samsun'da deprem mi oldu?", "Samsun'da kaç şiddetinde deprem oldu?", "Samsun'da ne zaman deprem oldu?" gibi sorularla bilgi arayışına girdi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamalarda, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediği ifade edildi. Ancak artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.

Deprem Verileri (AFAD):
Büyüklük: 4.6 (Mw)
Tarih: 13 Nisan 2025
Saat: 17:43 TSİ
Merkez: Taşova (Amasya)
Derinlik: 6.21 km
Enlem: 40.80278 N
Boylam: 36.16944 E

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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