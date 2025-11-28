Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne Düşme Var mı?

Uzun yıllardır futbolseverlerin alıştığı "Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eder" kuralı, yeni formatla birlikte ortadan kalktı.

2024-2025 sezonu itibarıyla Şampiyonlar Ligi, 36 takımın yer aldığı Grup Aşaması yerine, Lig Aşaması adında tek bir puan tablosu üzerinden oynanıyor. İşte takımların Avrupa'daki geleceğini belirleyen yeni kurallar:

İlk 8 Sıra: Bu takımlar doğrudan Son 16 Turu'na yükselir.

9. ile 24. Sıralar Arasındaki Takımlar: Bu 16 takım, Son 16'ya kalabilmek için eleme aşaması play-off turu oynar. (Şampiyonlar Ligi içinde bir eleme turudur.)

25. Sıra ve Altındaki Takımlar: Lig aşamasını 25. ve daha alt sıralarda bitiren toplam 12 takım, Avrupa defterini tamamen kapatır.

Önemli Not: Yeni formatta, Lig Aşaması ve sonrasında elenen hiçbir takım, UEFA Avrupa Ligi'ne veya UEFA Konferans Ligi'ne devam etmez. Eski sistemdeki gibi "grup üçüncüsü" olup bir alt kupa olan UEFA Avrupa Ligi'ne geçiş yapma hakkı artık yoktur.

Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse, 32 takımlı grup aşaması sisteminde kural şöyleydi:

Grup Birincisi ve İkincisi: Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'na yükselirdi.

Grup Üçüncüsü: UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'na (Play-off aşaması) düşerdi.

Grup Sonuncusu: Avrupa kupalarına veda ederdi.