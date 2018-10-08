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Şampiyonlar Kupası başkentte sahibini bulacak

Halkbank ile Maliye Piyango, 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında 9 Ekim Salı günü Ankara'da karşı karşıya gelecek

Kaynak: AA
Şampiyonlar Kupası başkentte sahibini bulacak
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08 Ekim 2018 12:23
Voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, yarın başkentte sahibini bulacak.

2017-2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi şampiyonu Halkbank ile Kupa Voley'de ikinci olan Maliye Piyango, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak.

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