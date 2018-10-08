Şampiyonlar Kupası başkentte sahibini bulacak

Voleybolda 2018 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, yarın başkentte sahibini bulacak.
2017-2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi şampiyonu Halkbank ile Kupa Voley'de ikinci olan Maliye Piyango, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak.
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2017-2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi şampiyonu Halkbank ile Kupa Voley'de ikinci olan Maliye Piyango, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın