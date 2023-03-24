Haber Tarihi: 24 Mart 2023 10:04 - Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2023 10:04

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı 2023! 42.500 sağlık personeli alımı kontenjanları

Son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı 2023! 42.500 sağlık personeli alımı kontenjanları nasıl olacak? Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR başvuru kılavuzu ve ÖSYM tercih kılavuzunun gerekli yerlere gönderildiğini duyurdu. 85 bin personel alımında 2. Etap gerçekleşiyor. 42.500 kontenjan içinde hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyeni gibi sağlık çalışanları yanı sıra sürekli işçi alımı da kapsamda olacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. KPSS ile alım yapacak pozisyonlarda branş dağılımı da belli oldu. Peki, 2. Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR ile başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, son gelişmeler…

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı 2023! 42.500 sağlık personeli alımı kontenjanları
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Sağlık Bakanlığı ataması 2023: Sağlık ataması 42 bin 500 branş dağılımı Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularından ikinci etaba ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" demişti. Son dakika açıklaması da Bakan Koca'dan geldi. İşte detaylar... 

45 bin öğretmen ataması branş dağılımı için TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 1. ETAP GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi. 15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI BAŞLIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Bakan Koca, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?


Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞLIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Bakan Koca, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI 2023

45 bin öğretmen ataması müjdesini Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Son olarak 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmiş ve en yüksek kontenjan okul öncesi öğretmenliğine verilmişti. Ardından sınıf öğretmenliği ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği en çok kontenjanı almıştı.
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