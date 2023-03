Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı 2023! 42.500 sağlık personeli alımı kontenjanları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sağlık Bakanlığı ataması 2023: Sağlık ataması 42 bin 500 branş dağılımı Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularından ikinci etaba ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" demişti. Son dakika açıklaması da Bakan Koca'dan geldi. İşte detaylar...SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 1. ETAP GERÇEKLEŞTİRİLDİSağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi. 15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Bakan Koca, "KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." dedi.Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.45 bin öğretmen ataması müjdesini Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Son olarak 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmiş ve en yüksek kontenjan okul öncesi öğretmenliğine verilmişti. Ardından sınıf öğretmenliği ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği en çok kontenjanı almıştı.