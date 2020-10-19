Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1958 olduğunu belirtirken, toplam 9371 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 305427 olarak paylaşıldı. Böylece, son 1 ay içinde ilk kez 1900 vaka sayısı geçilmiş oldu.
Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, koronavirüste günün hasta sayısının 1958 olduğunu belirtirken, toplam 9371 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 305427 olarak paylaşıldı. Böylece, son 1 ay içinde ilk kez 1900 vaka sayısı geçilmiş oldu.
Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim." ifadelerini kullandı.