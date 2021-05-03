Sadi Çeri: 'Kasımpaşa olarak isteyince yaparız!'

Kasımpaşa Antrenörü Sadi Çeri, Alanyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.



Önemli bir zafer kazandıklarını söyleyen teknik adam, "2 maç mağlup olduk, puan kaybettik ama mücadele olarak, birlikte, beraberlik olarak çok şey kazandık, çok ders çıkardık ve bunu sahaya yansıttık. Kompakt bir oyun oynadık, oyuncular karakterini ve kişiliğini sahaya yansıttılar. İşin üstesinden gelebilecek bir oyuncu grubu var, önümüzde çok önemli iki maçımız var, onlara odaklanmalıyız." dedi.



Önlerindeki maçlara dikkat çeken Çelik, "Rehavete kapılmamamız lazım, bu maç özgüveni yükseltecek. Birlik beraberlik içinde, arkadaşlığımızı kuvvetlendirecek devam edeceğiz. Bugün gördük ki, biz Kasımpaşa olarak isteyince neler yapabiliyormuşuz. Biz bu sahaya ilk çıktığımızda Beşiktaş'ı mağlup etmiştik, oyuncu grubuyla gurur duyuyoruz, bugün ellerinden geleni yaptılar" ifadelerini kullandı.



