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Rush: "2004 Finalleri'ni, Kobe Finaller MVP'si ödülünü istediği için kaybettik"

Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Kareem Rush, merhum efsane ve eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın, Lakers'ın 2004 NBA Finallerini kaybetmesinin sebebi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Los Angeles Lakers oyuncusu Kareem Rush, merhum efsane ve eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın, Lakers'ın 2004 NBA Finallerini kaybetmesinin sebebi olduğunu söyledi.

Birçok kişi, Lakers'ın 2004'te Detroit Pistons'ı yenerek beş yıl içinde dördüncü şampiyonluğunu kazanması durumunda ne olabileceğini merak ediyordu. Rush için, hatanın çoğu, ismini ortaya çıkarman isteyen Kobe'deydi.

O zamanlar Lakers, Gary Payton ve Karl Malone gibi ilavelerle, Rick Fox, Bryant ve Shaquille O'Neal ile oynuyordu. Yine de Rush, Bryant'ın gözlerini Larry O'Brien kupasından başka bir kupaya diktğini açıkladı.

"Yani, basitçe söylemek gerekirse, bizden daha iyi oynamışlardı. Karl (Malone) bu seride sakattı. Ve bence Kobe bencilce MVP'yi kazanmak istiyordu. Seriyi kazanmak için herkes bizi favori olarak gösteriyordu ve Shaq, ilk üç şampiyonlukta Finaller MVP'si ödülünü almıştı. Bu yüzden Kobe'nin ana odak noktası buydu. Bu MVP ödülünü almayı gerçekten çok istiyordu, ama biz de daha iyi bir ekip tarafından hazırlıksız yakalanmıştık."

Pistons, Rush'a göre, adını savunmasıyla ve doğru zamanda şut sokabilmeleriyle duyuran bir takımdı:

"Pistons, yedi sene üst üste Konferans Finalleri'nde oynamıştı. Yani uzun süredir kazanmaya odaklı bir takımdı ve çok sağlam bir ilk beşi vardı. Hepsi All-Star kalibreli oyunculardı. Ben Wallace ve Chauncey Billups gibi Hall of Fame oyuncuları vardı, hatta Rip Hamilton'ı da bu kategoriye koyabiliriz. Bu yüzden kesinlikle müthiş bir takımdılar ve o zaman bizden daha iyiydiler."


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