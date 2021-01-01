Rose, Reggie Miller'ın Jordan için söylediklerini takdir etti!

Eski NBA oyuncusu Jalen Rose, Hall of Fame oyuncu Reggie Miller'ın Michael Jordan hakkındaki yorumlarını takdir etti.



Miller kısa süre önce kendisini zamanında takıma alma çağrısı yapan Jordan olsa bile, kendisine "s*** git" diyeceğini ifade etmişti.



Basketbol analisti Rose, kendisi de eski bir Pacers oyuncusu olduğu için Miller'ın hissiyatını takdirle karşıladığını belirtti:



"Reggie, bir efsane... Harika bir ağabey, lider, Hall of Fame oyuncusu ve müthiş bir şutör. Ondan çok şey öğrendim... Tüm zamanların en iyi oyuncuları hakkında konuştuğunuzda, bu adama da biraz saygı göstermelisiniz. Eğer Reggie Miller, Michael Jordan playofflarda bizi yendikten sonra, herhangi bir noktada onunla oynamak için takımdan ayrılmış olsaydı, bugün bile onunla halen konuşmazdım. Gerçekten ciddiyim."



