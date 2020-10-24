Ronald Koeman: 'Penaltı kararını anlayamıyorum'

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman, Real Madrid'e 3-1 kaybettikleri maçı değerlendirdi.



Koeman, Ramos'un kazandığı penaltıyla ilgili; "Verilen penaltı anlaşılmazdı. Hakemin kararını anlamıyorum. VAR hep Barça'nın aleyhine kullanılıyor. Bunun hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum." dedi.



Koeman açıklamalarının devamında; "Ligde iki maç kaybetmiş olsak da, endişelenmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Her şey için çok erken ve biz sıkı çalışıyoruz." dedi.



