Ronald Koeman: "Penaltı kararını anlayamıyorum"

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Real Madrid maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; fcbarcelona.com
Ronald Koeman: 'Penaltı kararını anlayamıyorum'
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24 Ekim 2020 19:59
Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman, Real Madrid'e 3-1 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Koeman, Ramos'un kazandığı penaltıyla ilgili; "Verilen penaltı anlaşılmazdı. Hakemin kararını anlamıyorum. VAR hep Barça'nın aleyhine kullanılıyor. Bunun hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum." dedi.

Koeman açıklamalarının devamında; "Ligde iki maç kaybetmiş olsak da, endişelenmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Her şey için çok erken ve biz sıkı çalışıyoruz." dedi.



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