Rodallega: 'Falcao iyiyse Falcao oynar!'

Yukatel Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, Radamel Falcao ve Kolombiya Milli Takımı'yla ilgili Carrusel Caracol'a konuştu.



Falcao'nun durumu ve Duvan Zapata ile Luis Muriel'in de varlığıyla ilgili gelen soruya Rodallega, "Falcao oynayacak durumdaysa kadroya onu yazar, yanına da 10 oyuncu koyarsınız! Belki yanına Duvan veya Muriel'den biri yazılabilir ama Falcao her durumda oynar." cevabını verdi.



Rodallega, Kolombiya'nın Ekvador'a 6-1 yenildiği eleme maçıyla ilgili olarak, "Tamamen utanç verici bir durum. Takımda oynayan çok arkadaşım var ve onların emeklerine saygı duyuyorum. Ancak, takım içinde bir şeyler olduğunu biliyorum ve bunlar orada kalmalı. Arkadaşlarım yaşananları bana anlattılar. Bunlar bende kalsın." ifadelerini kullandı.



Rodallega, Kolombiya'nın aldığı sonuçların sorumlusunun teknik direktör Carlos Queiroz olduğunu belirterek, "Bir teknik adam daha 45 dakika olmadan 4 oyuncu değiştirmez. Milli Takım maçında mahalle takımı yönetir gibi teknik direktörlük yapılmaz." eleştirisini yöneltti.



Ülkesine dönüş ihtimali ile ilgili gelen soruya Kolombiyalı golcüsü, "Bir gün geri dönmeyi arzuluyorum. Tekrar America formasını giymeyi istiyorum. Ancak, bana gerçekten ihtiyaçları olmalı." diyerek sözlerini noktaladı.



