Roberto Soldado'nun forma savaşı!

birçok lig maçının kadrosuna alınmadığı gibi ismi UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da olmayan, her şeye rağmen formayı kapmak için var gücüyle çalışıyor.Takımdan ayrılmak istemediği için Comolli ve yönetim ile problemleri olduğu ileri sürülen İspanyol golcü, eğer Slimani'nin sakatlığı geçmezse Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanındaki en önemli gol silahı olacak.Fenerbahçe'nin yaptığı hazırlık maçında istekli gözüken Soldado bu maçta bir de gol atmıştı.Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Soldado, bu sezon 6 maçta 143 dakika oynadı ve 1 asist yaptı.