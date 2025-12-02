Rizespor'da Recep Uçar ile anlaşma!

Rizespor, İlhan Palut'un ardından yeni teknik direktörünü arıyor.Karadeniz ekibi, Palut'un ardından Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu gibi isimleri gündemine aldı. Rizespor, Avcı ile anlaşma aşamasına geldi ancak daha sonra pürüz çıkmasının ardından Recep Uçar'a yöneldi.Rizespor'un, Konyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Recep Uçar ile anlaşmaya vardığı ve yeni teknik direktörün Uçar olacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.Çaykur Rizespor'un, Pendikspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında takımın başında altyapı antrenörü Ekrem Dil bulunacak. Yönetim, Uçar'ın göreve başlamadan önce takımı analiz etmesini ve ilk etapta tribünden karşılaşmayı takip etmesini planlıyor.Yeni teknik direktör Recep Uçar'ın Pendikspor maçını tribünden izleyeceği, ardından Çarşamba günü yapılacak antrenmanda takımın başında yer alarak göreve resmen başlayacağı bildirildi. [Rize'nin Sesi]