02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-014'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Rizespor'da Recep Uçar ile anlaşma!

Rizespor, İlhan Palut'un ardından teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile anlaşma sağladı.

calendar 02 Aralık 2025 11:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rizespor'da Recep Uçar ile anlaşma!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Rizespor, İlhan Palut'un ardından yeni teknik direktörünü arıyor.

Karadeniz ekibi, Palut'un ardından Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu gibi isimleri gündemine aldı. Rizespor, Avcı ile anlaşma aşamasına geldi ancak daha sonra pürüz çıkmasının ardından Recep Uçar'a yöneldi.

ANLAŞMAYA VARDI

Rizespor'un, Konyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Recep Uçar ile anlaşmaya vardığı ve yeni teknik direktörün Uçar olacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.


Çaykur Rizespor'un, Pendikspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında takımın başında altyapı antrenörü Ekrem Dil bulunacak. Yönetim, Uçar'ın göreve başlamadan önce takımı analiz etmesini ve ilk etapta tribünden karşılaşmayı takip etmesini planlıyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SAHADA!

Yeni teknik direktör Recep Uçar'ın Pendikspor maçını tribünden izleyeceği, ardından Çarşamba günü yapılacak antrenmanda takımın başında yer alarak göreve resmen başlayacağı bildirildi. [Rize'nin Sesi]

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.