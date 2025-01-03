Rize BJK maçı canlı link, Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın
Haber Tarihi: 03 Ocak 2025 19:29 -
Güncelleme Tarihi:
03 Ocak 2025 19:29
Rize BJK maçı canlı link, Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı yayın
Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ücretsiz bein Sports izle | Çaykur Rizespor Beşiktaş maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı canlı izleme detayları
ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS HABER İZLE
Beşiktaş'ın deplasmandaki son 11 müsabakada yenilgisi yok
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, söz konusu maçların 9'unu kazandı, 2'sinden beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, iç sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 10 Eylül 2005'te 1-0'lık skorla elde etti.Beşiktaş'ın konuk takım ünvanıyla çıktığı müsabakalarda Çaykur Rizespor'a galibiyet sayısında 14-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken müsabaka, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.
Çaykur Rizespor karşısında farklı mağlubiyet
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi yenilgilerinden birini yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.
RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı futbol takımı, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapacak.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde oynayabilecek.
MUHTEMEL 11'LER
RizesporXI: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe.
BeşiktaşXI: Mert Günok, Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Muçi, Ciro Immobile.
Son 8 maçta tek galibiyet
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi. Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geride kalan 8 haftada tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
Beş oyuncu ceza sınırda
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 19. haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş ile Rizespor, ligde 45. kez karşılaşacak
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında ligde oynanan 44 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Karadeniz temsilcisi kazandı, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 91 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor 43 gol kaydetti.
Çaykur Rizespor 22 maçtır kazanamıyor
Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 22 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Çaykur Rizespor, siyah-beyazlı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006'da deplasmanda 1-0'lık sonuçla aldı. İki takım arasında oynanan son 22 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 6'sı ise beraberlikle tamamlandı.