Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe ve Mert Hakan Yandaş açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



"F.BAHÇE FİNAL MAÇIMIZDI"



Galibiyetle ilgili konuşan Rıza Çalımbay "Her maçta gol attık, VAR'a takıldık. Son maçlarda şanssızlıklar yaşadık. Rakiplere çok pozisyon yakaladık ama atamadık. Üstümüzde şanssızlık vardı. Fenerbahçe maçı final maçıydı, iyi hazırlandık. Kapanmadık, iki attık ama daha fazla atabilirdik." dedi.



"F.BAHÇE SENEYE DAHA İYİ OLUR"



Fenerbahçe'nin durumu hakkında görüşü sorulan Rıza Çalımbay "Fenerbahçe iyi değil, Ozan Tufan iyi bir orta saha oyuncusu, defansta oynaması eksi bir şey. Bazen bizde de bunlar yapıyor. Fenerbahçe bizim yerimizde olsaydı, 3-4 transfer yapar şampiyon olurdu. Seneye daha iyi olacaklardır." diye konuştu.



"MERT, EMRE, FATİH GİDİYOR"

"TRANSFER YAPSAK ŞAMPİYONDUK"



Fenerbahçe ile adı anılan Mert Hakan Yandaş'la ilgili sorulan soruya yanıt veren Rıza Çalımbay "Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'u çok seviyorum. Biz buraya gelmeye yakınken, Mert Hakan ayrılmak istiyordu. Her şeyi hak ettiler, inşallah başarılı olurlar. Üçü de ayrılıyor, onlardan iyi oynayıp gitmelerini istedim. Mert Hakan penaltı kaçırınca herkes hakkında konuştu. Bugün oynatıp oynatmamak konusunda biraz düşündük. Penaltıdan sonra herkes onu suçladı, futbolda bunlar var. Elinden geleni yaptı. Emre de Fatih de Mert de... Biz takviye yapsak zaten şampiyon olurduk." açıklamasını yaptı.



TRABZONSPOR VE DEVLER LİGİ YORUMU



Basın toplantısında Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan Rıza Çalımbay "İki maçı kazanacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne sona bakacağız. Trabzonspor'un kötü olmasını istemeyiz, kazanırsak ve şans bize doğarsa, elimizden geleni yaparız." dedi.



